Екатеринбург, 12 августа, 2017, 16:17 — ИА Регнум. Слова о том, что во всех регионах России, за исключением нескольких, наблюдается отрицательный прирост населения, не соответствуют реальности. В России второй год подряд (и даже немного больше) — естественный прирост населения. Об этом заявил Владимир Путин во время «Недетского разговора». Не ввели ли президента в заблуждение и действительно ли обманывают учеников те учителя, которые дают информацию об отрицательном приросте, пишет корреспондент Алексей Банников.

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. Тревога (фрагмент). 1919

По итогам первых шести месяцев текущего года в Свердловской области фиксируется естественная убыль населения (29 920 умерших против 26 415 родившихся). Рождаемость на 10% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. То, что одновременно немного снизилась смертность, не вносит принципиальной разницы в картину. Но это — только один регион, а что же по стране?

За первые пять месяцев численность населения России в результате естественной убыли упала на 31,1 тысячи человек. Численные потери населения компенсировались миграционным приростом (более 72%). Причем, даже несмотря на программы поддержки материнства и детства, именно в последние два года Россия снова вернулась к тенденции на понижение рождаемости.

Что создает данную ситуацию — экономический кризис и антироссийская политика Запада или тяжкое наследие 90-х? Читайте в статье: Падение рождаемости: Эхо «святых» 90-х или «русский крест»?

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