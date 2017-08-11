Ростов-на-Дону, 11 августа, 2017, 12:11 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону не утихают возмущения по поводу приближающегося роста оплаты за проезд в общественном транспорте. Волна протестов, захлестнувшая город-миллионник в конце июля 2017 года, продолжается. Ростовчане не выходят на митинги и пикеты, а составляют обращения, которые адресуют чиновникам. Так, несколько из них размещены в разделе «Активный ростовчанин» на официальном сайте администрации донской столицы, передаёт ИА REGNUM 11 августа.

Rostov-gorod.ru Ростов-на-Дону

Составляя петицию, ростовчане решили уйти от привычной критики и предлагают выход из ситуации, в которой могут оказаться пассажиры общественного транспорта, до её возникновения.

В частности, Дмитрий А. предлагает заменить маршрутные такси на автобусы средней вместимости. Во-вторых, установить единую стоимость проезда на весь общественный транспорт в размере от 20 до 23 рублей. Это позволить оставить безналичную систему в приоритете, но не опустошит карманы пассажиров. Кроме того, автор обращения предлагает льготникам выдать единые социальные карты с определенным количеством поездок в месяц.

«Считаю, что только так мы бы смогли добиться успеха в транспортной инфраструктуре и во взаимодействии между пассажирами и перевозчиками», — отметил пользователь.

В свою очередь, Алан М. назвал разницу в повышении оплаты за проезд в маршрутных такси и автобусах наличными или электронной карточкой дискриминацией по отношению к гражданам, для которых нет подходящего автобусного, троллейбусного или трамвайного маршрута.

«К тому же вызывает сомнение обоснованность такой разницы в тарифе. Если «карточный» тариф является прибыльным для перевозчиков, то какие дополнительные расходы являются основанием для взимания дополнительных 5 рублей при оплате наличными?» — задается вопросом горожанин.

С целью упрощения системы оплаты общественного транспорта ростовчанин Кирилл Б. предлагает обязать установку валидатора в маршрутных такси. Это позволит не отвлекать водителя и контролировать оборот денег.

«В случае неработающего бесконтактного аппарата необходимо обязать перевозчика осуществлять проезд бесплатно, дабы исключить специальное отключение аппарата», — предлагает горожанин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оплата за проезд в общественном транспорте повысится в третьей декаде августа. Об этом было объявлено в конце июля. При этом стоит учесть, что в последний раз стоимость проезда поднималась 1 июня 2016 года на 2 рубля. Но тогда жители Ростова-на-Дону восприняли новшество довольно спокойно. Волну негодования в 2017 году вызвал тот факт, что оплата вырастет сразу на 6 рублей, то есть на 30%. При этом чиновники обратили внимание, что они смиловались над простыми смертными и не допустили роста цены до 35 рублей, как того требовали транспортники.