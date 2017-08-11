Вильнюс, 11 августа, 2017, 11:57 — ИА Регнум. Президентский дворец Польши отреагировал на скандал, который разразился после того, как были обнародованы записи разговоров бывшего министра иностранных дел этой страны Радослава Сикорского и бывшего главы PKN Orlen Яцека Каравеца, в которых они неуважительно отзывались о Литве, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 11 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прослушка

Государственный секретарь канцелярии Президентского дворца Кшиштоф Щерский распространил свой комментарий.

«Обнародованные записи разговоров бывшего главы МИД Радослава Сикорского и бывшего председателя PKN Orlen Яцека Каравеца не отражают позицию нынешней власти Польши в отношении Литвы», — сказал Щерский. Комментарий распространило посольство Польши в Вильнюсе.

Также утверждается, что сотрудник президента подчеркнул, что двусторонние отношения Польши и Литвы будут рассмотрены во время его визита в Вильнюс, запланированного на 23 августа этого года.

«На годовщину подписания пакта Молотова — Риббентропа я еду в Вильнюс как представитель президента Польской Республики. По этому случаю состоятся и политические консультации в канцелярии президента Литовской Республики», — сообщил Щерский.

Напомним, В Литве разразился скандал вокруг опубликованной польскими СМИ расшифровки тайно записанной беседы в 2014 году главы МИД Польши Радослава Сикорского с руководителем польского концерна Orlen. Польский новостной портал tvp.info обнародовал фрагмент разговора, в котором Сикорский сказал главе Orlen Яцеку Каравецу, что хочет «проучить литовцев». В разговоре, полном нецензурных слов, Сикорский называет Литву «маленьким государством».

Глава МИД Польши Литве: «Ср*ть без последствий на Польшу нельзя».