Москва, 31 мая, 2024, 23:24 — ИА Регнум. Сотрудники московского метрополитена вывели пассажиров из остановившегося в тоннеле московского метрополитена поезда на станцию «Спортивная». Безопасности людей ничего не угрожает. Об этом 31 мая сообщил департамент транспорта Москвы в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

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На станциях метро «Парк культуры», «Фрунзенская», «Спортивная», «Университет» дежурят инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Специалисты сообщают пассажирам информацию об альтернативных маршрутах и помогают найти оптимальный вариант. Людям предлагают воду, на местах дежурят медики.

Дептранс призвал водителей личного автотранспорта выбирать альтернативные маршруты через Ленинский проспект, улицу Мосфильмовская и ТТК, не занимать участки для проезда автобусов компенсационных маршрутов.

Уточняется, что службы метрополитена и городские службы работают в штатном режиме. В пресс-службе Дептранса Москвы заверили, что прилагаются все усилия скорейшим восстановлением и вводом в график движения на участке Сокольнической линии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в департаменте транспорта Москвы опровергли информацию о пожаре в московском метрополитене. В Дептрансе отметили, что угрозы для безопасности пассажиров нет.

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Вечером 31 мая появилась информация о масштабном сбое на Сокольнической линии метро в Москве. В пресс-службе департамента транспорта Москвы пояснили, что причиной приостановки движения стала небольшая техническая неисправность. На место прибыли все причастные сотрудники, проводятся необходимые проверки.