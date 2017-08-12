Санкт-Петербург, 12 августа, 2017, 13:07 — ИА Регнум. Научные конференции, посвященные… комиксам? Идея несколько экзотическая для людей из академической среды. Однако, проект «Наука о комиксах» уже провел всего лишь за год в стенах петербургской Библиотеки комиксов целых пять конференций, на которых 27 докладчиков прочли 55 докладов. Исследователи комиксов не собираются останавливаться на достигнутом. Недавно у проекта появился свой сайт. Корреспондент ИА REGNUM Анастасия Алексеева побеседовала с организатором проекта, историком и знатоком искусства комикса Алексеем Павловским.

Dimka.aman Комиксы

Алексей увлекся комиксами еще в студенческие годы. В его активе полуподпольные семинары для студентов на историческом факультете СПбГУ, участие в фестивале «КомМиссия» и конференции «Изотекст». И вот теперь — проект «Наука о комиксах». На конференциях, проходящих в рамках проекта, можно услышать о самых разных вещах — от русского лубка и рисованной Кунгурской летописи до комиксов о Холокосте и русской манги. На конференциях выступают не только историки и исследователи комикса как жанра, но и художники, которые в этом жанре работают, — Алексей Никитин, Ольга Лаврентьев, Марина Привалова.

Алексей Павловский уверен, что форма комикса очень поможет историкам ближайших десятилетий, которым придется оформлять огромное количество визуальных источников, прежде всего фотографий. «Научный комикс» поможет сделать сухой академический текст более живым и человечным.

В ноябре этого года пройдет VI конференция «Науки о комиксах». На этот раз не будет общей тематики, каждый сможет прийти с докладом по той теме из мира комиксов, которая увлекает его лично. Но это будут доклады не о комиксах вообще, а о том, как в графических историях преломляются волнующие человека и общество проблемы.

Узнать подробнее о прошлом, настоящем и будущем комикса как искусства вы можете из интервью: Любовь к комиксам ведет к науке

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