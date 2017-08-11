Астрахань, 11 августа, 2017, 11:33 — ИА Регнум. В Астраханской области в августе отмечен всплеск нелегальной миграции. По данным Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области, с начала месяца в приграничных района региона были выявлены более 170 граждан, находящихся на территории области незаконно.

Stabilisation UnitDFID Мигранты

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У многих граждан, большинство из которых уроженцы среднеазиатских республик, отсутствовали документы, подтверждающие право на пребывание или проживание на территории России. Также были установлены случаи несоответствия заявленной незаконными мигрантами цели пребывания фактически осуществляемой деятельности.

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Были среди задержанных те, кто нарушил правила въезда, а также те, кто не пренебрег правилами миграционного учета и транзитного проезда.

Теперь с нарушителями закона будет разбираться полиция. Им грозит штраф до 5 тыс. рублей и выдворение за пределы Российской Федерации.

Добавим, что, по данным Астраханьстата, за июнь 2017 года в регионе число убывших превысило количество прибывших мигрантов на 309 человек. Большинство из покинувших Астраханскую область за первый месяц лета — жители других регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2016 год с территории Астраханской области на Родину были возвращены 255 нелегальных мигранта. Большинство выдворенных за пределы страны — граждане ближнего зарубежья. 165 из них — уроженцы Узбекистана.

В 2017 году показатели пока ниже. Так, менее чем за полгода за пределы региона были выдворены 83 нелегала. В основном миграционное законодательство нарушали уроженцы Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Украины и Киргизии.

Добавим, что закон зачастую нарушают не только сами нелегальные мигранты, но также и астраханцы, предоставляющие им фиктивное жильё и регистрацию. Только за 2016 год в регионе сотрудники полиции выявили 175 таких преступлений. По факту организации незаконной миграции было возбуждено восемь уголовных дел.