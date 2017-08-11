Вашингтон, 11 августа, 2017, 11:24 — ИА Регнум. По данным опроса общественного мнения, опубликованного беспартийным фондом Генри Кайзера, граждане США не хотят отмены реформы здравоохранения, проведенной бывшим президентом Бараком Обамой, сообщает 11 августа Associated Press.

Obamacare

Данные опроса свидетельствуют о том, что американцы выступают, скорее, за улучшение прежнего закона, чем за его замену.

Примерно четыре американца из пяти настаивают на том, чтобы администрация Трампа предприняла меры, чтобы помочь закону о здравоохранении функционировать должным образом, вместо того, чтобы его подрывать.

Три человека из десяти все же считают, что президент и Республиканская партия должны двигаться в сторону замены Obamacare.

Шесть человек из десяти убеждены, что вся ответственность за будущие проблемы, в случае отмены прежнего законодательства о здравоохранении, ляжет на плечи республиканской партии.

Напомним, во время президентской кампании Дональд Трамп не раз заявлял о том, что в случае своей победы отменит Obamacare. В целом с его точкой зрения солидарна Республиканская партия, однако небольшая внутрипартийная оппозиция не позволяет сдвинуться в данном направлении.