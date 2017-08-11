Якутск, 11 августа, 2017, 10:55 — ИА Регнум. Опубликование двух закупок, которыми компаниям предлагалось подготовить Якутию к участию в ВЭФ и проведению дней республики в Москве за 25 тыс. рублей, не сочли нарушением законодательства. Об этом сообщили в министерстве финансов региона по итогам проверки, инициированной ИА REGNUM.

Фокусник

Аргументы таковы: раз нашлись те, кто был готов участвовать в этих конкурсах за такие деньги, значит, нарушений никаких нет. Несоответствие суммы объёму предлагаемых к выполнению работ в учёт, видимо, не бралось, как и то, что провести проверку просили прокуратуру и УФАС, а не Минфин.

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«Обоснование начальной (максимальной) цены контракта по запросам котировок подтверждается представленными коммерческими предложениями трёх учреждений, которые соответствуют требованиям статьи 22 закона 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» определенные методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка)», — сообщается в официальном ответе министерства финансов Якутии.

По итогам конкурса исполнителем обоих контрактов стало АО «Якутская Ярмарка», с ним уже заключены договоры. Исполнить обязательства по подготовке республики к ВЭФ компания должна будет до сентября, к дням Якутии в Москве — до 18 декабря.

«Рассмотрев техническое задание объекта закупки, сообщаем о готовности оказать услуги по организации участия Республики Саха (Якутия) в Восточном экономическом форуме, в соответствии с техническим заданием, по цене 25 000 рублей», — говорится в поступившей от «Якутской Ярмарки» заявке. Ещё два участника были готовы исполнять контракт почти за эту же сумму.

То есть компания фактически согласилась за 25 тысяч рублей в том числе с нуля построить павильон для «Улицы Дальнего Востока» и помещение для переговоров и презентаций республики, от дизайн-проекта до его полного оснащения, оборудования мебелью, техникой и экспонатами, а также обслуживанием персонала со знанием английского языка. Кроме того, в задачу входили транспортировка и обслуживание членов делегации республики от аккредитации до обеспечения проживания и трёхразового питания. Компания обязалась также подготовить презентационные и раздаточные материалы, в числе которых — не менее 500 металлических USB-наполнителей объёмом 8 GB в форме бриллианта и 1000 экземпляров каталога инвестиционных проектов, видеоролик о республике. Кроме того, нужно было организовать рекламно-информационное обеспечение мероприятия и работу со СМИ.

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Интересно, что после запроса от ИА REGNUM в прокуратуру и УФАС региона на сайте госзакупок появилось ещё два конкурса по подготовке республики к ВЭФ, и на этот раз — за 20 млн рублей, несмотря на то, что уже был определён поставщик этих же услуг за 25 тыс. По второму конкурсу победителем снова стала «Якутская Ярмарка», итоги третьей закупки пока не подведены.

Напомним, 4 августа редакция ИА REGNUM направила официальный запрос в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку законности двух государственных закупок Якутии. Поводом для обращения в вышестоящую инстанцию стало отсутствие своевременной реакции на аналогичный запрос в прокуратуру и управление антимонопольной службы (УФАС) республики. Причина обращений в контролирующие органы — явное несоответствие суммы закупок объёму предлагаемых к выполнению работ.

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