Ярославль, 11 августа, 2017, 09:50 — ИА Регнум. В Ярославле администрацию Кировского и Ленинского районов возглавила Любовь Сурова, ранее работавшая заместителем руководителя аппарата уполномоченного по правам ребенка Ярославской области. Она стала седьмым главой района за неполный год, сменив на этом посту Сергея Лепехина.

Фото страницы Любови Суровой в Facebook Любовь Сурова

Сергей Лепехин был назначен главой объединенной администрации 1 июня и сменил на этом посту Александра Минасуева. С приходом в мэрию новой власти это была уже шестая смена главы в центральном районе. Напомним, Александра Белозерова сменила Елена Новик, которая в декабре прошлого года перешла работать в областную избирательную комиссию. Место главы занял Александр Минусаев, через два месяца его сменил Сергей Румянцев. Затем снова пришел Александр Минасуев, после чего кресло главы занял Сергей Лепехин. Последний, по нашей информации, продолжит свою карьеру в Ростове.

Любовь Сурова имеет два высших образования: она окончила Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, юридический факультет, а также Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2011 года является членом партии «Единая Россия». Замужем, имеет дочь 2010 года рождения

Перемены и в самом большом районе города — Дзержинском. Там тоже мужчину сменила женщина. И.о. главы района вместо Михаила Караулова стала Екатерина Мусинова, которая до недавнего времени возглавляла городскую жилинспекцию.