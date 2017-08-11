Пекин, 11 августа, 2017, 09:38 — ИА Регнум. Государственная китайская газета Global Times призвала Пекин к нейтралитету в возможном конфликте между КНДР и США, сообщает 11 августа Agence France-Presse.

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Призыв к нейтралитету раздался, несмотря на наличие между Китаем и Северной Кореей двустороннего пакта о защите.

«В настоящее время Пекин не может повлиять на Пхеньян и Вашингтон. Мы должны четко донести свою позицию до всех сторон конфликта и показать, что Китай будет защищать свои интересы твердой рукой», — утверждает издание.

«Китаю следует четко дать понять, что если КНДР начнет запускать ракеты, угрожающие США, и при этом столкнется с ответом со стороны Вашингтона, то Пекин останется нейтральным», — добавляет газета.

«Если США и Южная Корея попытаются свергнуть режим в Пхеньяне, то Китай помешает это сделать», — резюмирует издание.

Напомним, издание Global Times является структурным подразделением газеты «Жэньминь жибао» — официального издание ЦК КПК, поэтому, как правило, излагает официальную позицию Пекина.