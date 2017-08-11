Москва, 11 августа, 2017, 09:22 — ИА Регнум. На рынке нефти 10 августа наблюдались «американские горки». Волатильность котировок усилилась на фоне воздействия противоречивых факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

Так, коснувшись 2,5-месячных максимумов на отметке 53,63, баррель Brent скатился вниз на 200 пунктов, завершив торги ниже уровня 52.

По его мнению, «в то время как из Америки продолжают поступать преимущественно обнадеживающие сигналы, свидетельствующие о стабильном падении запасов, причем внушительными темпами, ОПЕК разочаровывает рынок и, похоже, разочаровывается сама».

«В рамках ежемесячного отчета картель повысил прогноз спроса на нефть, сославшись на более активный, чем предполагалось, рост потребления топлива. Но это не впечатлило трейдеров, которые сосредоточились на реальных цифрах. А между тем в июле экспорт нефти из стран ОПЕК вырос по сравнению с июнем на 370 тыс. баррелей в сутки до 26,11 млн», — привел цифры Салас.

«Отсутствие видимых улучшений в восстановлении баланса спроса и предложения заставляет участников соглашения сомневаться в целесообразности принимаемых ими мер, которые бьют по их бюджету и при этом не дают ожидаемых результатов в виде подъема цен в район 60−70 долларов за баррель. При таких обстоятельствах стимул к соблюдению квот у экспортеров вряд ли появится, что омрачает перспективы исполнения сделки в дальнейшем», — отметил эксперт.

«Помимо общего уныния на этом фронте, добавились известия из России, которая поделилась планами на будущее, не впечатлившими рынок. В частности, Москва заявила, что рассматривает возможность наращивания добычи после истечения срока действия соглашения. Это заставило участников рынка задуматься над тем, что не добившись восстановления баланса, ограничивающие производство, экспортеры с новой силой примутся бурить скважины и нокаутируют цены», — пояснил Салас.

«Что касается краткосрочных перспектив Brent, после падения в район 4-дневных минимумов актив вполне может привлечь интерес к покупкам, переварив вчерашний негатив. Если доллар будет оставаться под давлением, это только сыграет на руку Brent, которой теперь первым делом предстоит вернуться за пределы уровня $52», — считает эксперт.

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