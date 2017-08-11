Москва, 11 августа, 2017, 09:04 — ИА Регнум. Сегодня, 11 августа, в первой половине Москва и Подмосковье будут находиться в зоне атмосферного фронта с северо-запада. Местами пройдут небольшие дожди, передают Метеоновости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

Воздух в московском регионе прогреется до +22.+24 градусов, по области +25, ветер юго-западный 3−8 м/с. Среднесуточное значение температуры превысит норму на два градуса.

Атмосферное давление будет падать и в середине дня составит 749 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха около 50%.

На понижение атмосферного давления могут среагировать метеозависимые люди с сосудистыми патологиями.

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Как сообщало ИА REGNUM, двое суток московский регион находился во власти высокого атмосферного давления. Барометры показывали 757,4 мм рт. ст.

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