Екатеринбург, 11 августа, 2017, 09:06 — ИА Регнум. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования балетмейстера Екатеринбургского театра оперы и балета, народного артиста Грузинской ССР Тамаза Вашакидзе. Принятое ранее решение о лишении его статуса беженца предписано отменить, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Tamazvashakidze.ru Тамаза Вашакидзе

В подразделении по делам миграции ГУ МВД по Свердловской области, принимая решение об отмене статуса беженца, основывались на том, что в Грузии сменилась власть, которая в 2004 году начала преследование Тамаза Вашакидзе. Однако, по мнению стороны истцов, несмотря на политические перемены заочный приговор в отношении балетмейстера отменён не был, и в случае возвращения на родину Тамаза Вашакидзе ждал бы немедленный арест.

Напомним, что в Грузии уголовное преследование балетмейстера, который являлся руководителем Тбилисского государственного хореографического училища, началось в 2004 году. Тогда, после прихода к власти нового президента Михаила Саакашвили, от Тамаза Вашакидзе потребовали оставить пост художественного руководителя. Сам балетмейстер считает, что это место хотели освободить для вернувшейся в Грузию балерины Нино Ананиашвили, которая в итоге и стала худруком училища после того, как Тамаза Вашакидзе всё-таки уволили.

С 2005 года балетмейстер был объявлен грузинским правосудием в розыск. Сам он считает себя жертвой репрессий со стороны режима Саакашвили и получил политическое убежище в России, а в начале 2008 года и статус беженца. С тех пор Тамаз Вашакидзе, оставаясь гражданином Грузии, работает в Екатеринбургском театре оперы и балета.

Отметим, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в 2013 году сам покинул родину, а в 2014 году был обвинён по нескольким уголовным статьям, заочно арестован и объявлен в розыск.

Тамаз Вашакидзе родился 14 апреля 1961 года в Тбилиси. В 1991 году ему было присвоено звание народного артиста Грузинской ССР. Этому предшествовали 12 лет работы, вначале в Тбилисском государственном академическом театре оперы и балета, а затем — в Московском областном государственном театре «Русский балет».

В 1993 году Тамаз открыл театр современного танца «Нью Джорджиан Балет» в Тбилиси. А в 1999-м поставил первый грузинский спектакль в жанре современного танца — «Анбани».В 2001 году указом президента Грузии Вашакидзе был награждён орденом чести. Но в 2004-м власть в бывшей республике СССР сменилась. Он был уволен и подвергся преследованиям со стороны новых правителей. Перебрался в Россию. С 2006 года живёт и работает в Екатеринбурге. Является членом Союза театральных деятелей России.