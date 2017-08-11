Вашингтон, 11 августа, 2017, 08:56 — ИА Регнум. Человеческой основой для создания T-800 в шестом «Терминаторе» станет Арнольд Шварценеггер, об этом рассказал поклонникам фильма сам Джеймс Камерон, сообщил 11 августа портал Screen Rant.

Терминатор

Издание пишет, что выбор Шварценеггера на роль основы для образа этого робота не случаен, поскольку нет актера, более связанного с франшизой и подходящего под роль T-800, чем этот неуклюжий австриец.

Об идее так использовать Шварценеггера Камерон рассказал во время общения с фанатами киноцикла на сайте поклонников актера.

«Вы должны спросить себя: «Почему они заставили этих персонажей выглядеть и звучать, как Арнольд?» Должна ведь быть причина. И тут в моем мозгу сверкнула мысль, что да, должен быть прототип», — написал Камерон.

«Должен был быть парень, у которого взяли ДНК для выращивания внешнего органического слоя, из которого потом вырастили Терминатора… По-видимому, ранее должен был существовать настоящий человек», — добавил режиссер и продюсер.

Напомним, о том, что будет снята шестая часть «Терминатора» ранее заявил Арнольд Шварцнеггер. Также стало известно, что руководить на съемочной площадке будет создатель «Дедпула» Тим Миллер, недавно назначенный на должность режиссера фильма «Нейромансер», в основу которого ляжет культовый роман Уильяма Гибсона.