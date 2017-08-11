Пекин, 11 августа, 2017, 08:39 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному Народным банком Китая, по состоянию на 11 августа 2017 года центральный паритетный курс китайской валюты к американскому доллару составил 6,6642. Таким образом, четвертый день подряд юань демонстрирует серьезное укрепление, на этот раз национальная валюта КНР «отыграла» у доллара США еще 128 базисных пунктов.

David Dennis Китайская юань

Накануне доллар США ослаб на рекордные 305 базисных пунктов. По итогам 33-й рабочей недели юань укрепился на рекордные 586 базисных пунктов, впервые за долгое время преодолев психологическую отметку в 6,7 юаня за доллар, пишет «Чжунго синьвэнь».

Вопреки всем прогнозам западных экономистов, китайская валюта не только не начала дешеветь после очередного скачка курса, но и продолжила свое укрепление, вызвав серьезную обеспокоенность у аналитиков из США.

В Пекине отметили, что колебания курса вызвано финансовой активность третьих стран, а также подчеркнули, что укрепление национальной валюты не скажется на темпы восстановления китайской экономики, так как скачки курса находятся в передах 2%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 10 августа национальная валюта КНР продолжила укрепляться, «отыграв» у доллара еще 305 базисных пунктов. Официальный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6770 юаня за доллар.