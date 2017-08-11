Каракас, 11 августа, 2017, 08:36 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро 10 августа призвал собрать «экстренный» саммит с латиноамериканскими коллегами, чтобы «восстановить» «диалог», который он считает нарушенным в регионе после критики, обрушенной на его правительство, и «грубое вмешательство» в дела его страны на уровне заявлений, сообщает ИА EFE.

Венесуэла

«(Я прошу) созвать экстренный саммит глав государств и правительств стран Латинской Америки и Карибского бассейна, чтобы внять жалобам Венесуэлы на грубый интервенционизм (…) для восстановления диалоговых отношений», — заявил Мадуро в ходе выступления перед Учредительным собранием.

«Я не вижу никаких оснований отказываться от саммита за закрытыми дверями (…), если они хотят говорить о Венесуэле (…). Если мы должны на два дня запереться там, беседуя один на один, то давайте говорить о том, как поправить отношения в Латинской Америке и Карибском бассейне». — добавил президент Венесуэлы.

Мадуро также сделал особое приглашение президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу, президенту Мексики Энрике Пенья Ньето, президенту Перу Педро Пабло Кучински и президенту Аргентины Маурисио Макри, которые критикуют правительство Венесуэлы за сдерживание протестов, охвативших страну и не прекращающихся в течение четырех месяцев.

Заявления венесуэльского президента прозвучали на фоне недавних финансовых и миграционных санкций против него и еще двадцати его соратников, введенных США, которые обвиняют правительство Мадуро в нарушении прав человека и подрыве демократии.

Эти санкции были поддержаны несколькими латиноамериканскими правительствами, которые объявили о том, что изучают возможности по принятию своих собственных санкций в отношении Венесуэлы.

Мадуро заявил, что его правительство оказалось «под угрозой» военной и финансовой блокады, «объявленной» из Лимы, ссылаясь на встречу, состоявшуюся на этой неделе в перуанской столице, где группа из 14 государств Латинской Америки договорилась не признавать решения венесуэльской Конституционной ассамблеи.

Президент добавил, что Венесуэла «имеет право» противостоять этим угрозам и продолжать свой «путь развития».

Напомним, с начала апреля 2017 года Венесуэла переживает острый политический кризис, вылившийся в волну протестов и демонстраций в поддержку и против правительства Николаса Мадуро, в результате чего по меньшей мере 121 человек погиб и более тысячи получили ранения.

Протесты правой оппозиции и международное давление на правительство Венесуэлы особенно усилились в мае после того, как президент Мадуро объявил о созыве Учредительного собрания, органа, который призван реформировать Конституцию 1999 года и реорганизовать государство.

Члены Учредительного собрания или Конституционной ассамблеи были избраны на всеобщих выборах 30 июля, где победу одержали члены правящей партии и сторонники курса покойного президента Уго Чавеса. Большая часть венесуэльской оппозиции, США, Европейский союз и более десятка стран Латинской Америки не признали легитимность Конституционной ассамблеи.