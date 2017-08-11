Вашингтон, 11 августа, 2017, 08:35 — ИА Регнум. Заместитель помощника президента США Дональда Трампа Себастьян Горка раскритиковал госсекретаря США Рекса Тиллерсона за превышение полномочий, сообщает 11 августа Associated Press.

Matt H. Wade Белый дом, США

Горка дал свой комментарий после того, как госсекретарь США призвал не обращать внимания на слова президента Трампа.

«Я думаю, что американцы должны хорошо спать по ночам и не беспокоиться о риторике президента последних дней», — заявил Тиллерсон, за что и навлек на себя критику со стороны помощника президента.

Госсекретарь Тиллерсон попытался смягчить риторику президента, заявившего, что Северная Корея может столкнуться с «огнем и яростью». Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Трамп всего лишь хотел быть понятным для Пхеньяна.

«Вы должны слушать президента. Мысль, что госсекретарь будет обсуждать военные вопросы, — абсурдна», — подчеркнул Горка.

Напомним, за последнюю неделю отношения между США и КНДР значительно осложнились. Обмен жесткими высказываниями заставил аналитиков рассматривать сценарий ядерной войны между государствами как вполне вероятный.