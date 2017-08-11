Дублин, 11 августа, 2017, 08:16 — ИА Регнум. Стал известен принцип работы виртуальной кнопки «Домой» в iPhone 8. Об этом сообщил в своем Twitter независимый разработчик из Ирландии Стив Троутон-Смит.

Apple-iphone.ru IPhone 8

По словам разработчика, он обнаружил описание принципа работы виртуальной кнопки в прошивке колонки HomePod от Apple. Ее особенностью станет то, что она будет менять свой размер в зависимости от запущенного приложения, а при просмотре роликов она будет пропадать с экрана.

По левую и правую стороны от кнопки будут находиться функциональные клавиши, а ее цвет будет невозможно поменять.

Напомним, о появлении виртуальной кнопки «Домой» в iPhone 8 стало известно в начале 2017 года. Согласно информации, представленной аналитиками, дисплей будет разделен на две части, на одной из которых будет располагаться кнопка «Домой» и другие клавиши.

Ожидается, что новый iPhone будет представлен на ежегодной презентации Apple в сентябре 2017 года. Цена на устройство может превысить отметку в 1000 долларов.

Предполагается, что iPhone 8 будет оснащен безрамочным дисплеем, а также сканером лица и беспроводной зарядкой.