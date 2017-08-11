Москва, 11 августа, 2017, 07:42 — ИА Регнум. На торгах в Европе цена на нефть сорта Brent 10 августа повышалась до уровня $53,61. Рост котировок остановил ежемесячный отчет ОПЕК, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Нефтяная скважина

В отчете говорится, что страны картеля второй месяц подряд превышают квоту по добыче нефти. Добыча нефти в июле составила 32,869 млн баррелей в сутки, что на 173 тыс. больше, чем месяцем ранее.

Увеличение добычи нефти произошло за счет Ливии и Нигерии, которые освобождены от соблюдения условий сделки. 11 августа свой доклад опубликует Международное энергетическое агентство (МЭА).

Сегодня, 11 августа, баррель Brent стоит $51,61 (-0,46%). Падение составило 3,73%. Покупатели не дотянули до $54 долларов $0,37. В Азии котировки упали ниже важного уровня поддержки $51,75.

Чаша весов после отчета ОПЕК стала склоняться на сторону продавцов. Если на торгах в Европе цена не повысится до $52,10, то тогда можно ждать её падения до $50,90. В случае возвращения цены к $52,70, на следующей неделе можно ждать тест отметки в $54 за баррель.

Напомним, 10 август, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 1,51%, до $52,70 за баррель, WTI — на 1,95%, до $48,75 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в октябре 2017 года на СПбМТСБ составляет $51,45 за баррель.

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