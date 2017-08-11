Вашингтон, 11 августа, 2017, 07:16 — ИА Регнум. Официальный Вашингтон благодарен президенту Российской Федерации Владимиру Путину за его решение сократить число сотрудников дипмиссий США в России, поскольку американская сторона пытается сократить расходы на персонал. Об этом сообщил журналистам глава Белого дома Дональд Трамп.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

«Хочу поблагодарить его (Путина), поскольку мы (власти США) пытаемся сократить расходы на персонал. В том, что касается меня, я очень рад, что он уволил большое число людей», — сказал Трамп, комментируя решение Кремля по поводу сокращения численности дипмиссии США.

Также президент США добавил, что в настоящее время нет никаких причин, чтобы персонал возвращался.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Российской Федерации потребовали до 1 сентября текущего года сократить дипмиссию США до 455 сотрудников. В настоящий момент в диппредставительстве США работают 1210 человек. Такое решение было принято Москвой в ответ на ужесточение санкций Вашингтона против РФ.

Позже пресс-секретарь посольства США в РФ Мария Олсон заявила, что после масштабного сокращения дипломатов скорость выдачи виз гражданам РФ может уменьшиться.

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