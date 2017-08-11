Якутск, 11 августа, 2017, 07:04 — ИА Регнум. Возвращать средства, потраченные на оплату электроэнергии по старым тарифам уже после принятия закона об их выравнивании, компаниям Якутии не собираются. Эти деньги будут засчитываться в качестве будущих платежей, и, таким образом, компании смогут не платить за электроэнергию почти до конца года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Якутскэнерго».

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

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«Сэкономленные средства будут засчитаны авансом в счет будущих платежей», — цитировала пресс-служба компании председателя Госкомцен региона Антонину Винокурову. — Потребителям не нужно создавать ажиотаж и очереди за проведением пересчета платежей, не требуется от них по этому поводу и никаких заявлений. Работа начата и выполняется в плановом режиме».

Такая система предпринимательское сообщество республики вполне устраивает.

«Мы были согласны на такое решение. Перерасчёт — это огромнейший плюс. Уже идёт возврат счёт-фактур, предприниматели не будут платить за электричество, использованное в июле. Это очень хорошее решение», — отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель союза торговых работников республики Ирина Котенко.

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«Сейчас у предпринимателей есть стимул развивать производство, организовывать новые направления деятельности», — высказала мнение директор компании «Энергосбыт» Наталья Корягина.

Напомним, в Якутии тарифы на электроэнергию снизились для бизнеса на 58%. Закрепляющий это изменение закон вступил в силу с 1 января 2017 года, но реализуется только сейчас, поэтому всем компаниям республики будет сделан перерасчёт с начала года.

Как сообщало ИА REGNUM, дальневосточные регионы получат в 2017 году в качестве компенсаций на выравнивание энерготарифов 27,2 млрд рублей, из них 15,6 млрд будет перечислено Якутии. Деньги потратят на возмещение гарантирующим поставщикам электроэнергии выпадающих доходов в связи с доведением тарифов на неё до среднероссийского уровня.

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