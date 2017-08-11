Порту-Алегри, Бразилия, 11 августа, 2017, 06:43 — ИА Регнум. Нападающий бразильского клуба «Гремио» Луан дал комментарии относительно слухов о своем возможном уходе из клуба. Об этом сообщает «Чемпионат».

Fernando Frazão/Agência Brasil Луан

По словам футболиста, информация о его переходе в «Спартак» не соответствует действительности и он даже не получал предложений от российского клуба.

«Я ничего не могу вам сказать о своем будущем. На данный момент я игрок «Гремио». Мои мысли связаны только с «Гремио» и нашей следующей игрой. Я мечтаю играть в Европе, но сосредоточен на текущих целях», — цитирует издание слова игрока.

Он также добавил, что президент «Гремио» пытается продать его против его воли и даже согласовал трансфер со «Спартаком», не спрашивая мнения футболиста.

Ранее сообщалось, что Луан дал согласие на переход в стан чемпионов России и что переход футболиста уже согласован обеими сторонами. Кроме «Спартака», футболистом интересуется итальянская «Сампдория».

Напомним, Луан является воспитанником бразильского футбольного клуба «Гремио». Он дебютировал за основную команду в 2014 году. За время, проведенное в клубе, форвард принял участие в 117 матчах и забил 32 гола.