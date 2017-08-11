Якутск, 11 августа, 2017, 06:31 — ИА Регнум. Пока федеральная антимонопольная служба России инициирует проверки в отношении авиакомпаний, осуществляющих перевозку пассажиров по маршруту «Якутск-Москва», глава республики Егор Борисов уже уверенно заявил о том, что никакого сговора между ними нет. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на заседании правительства региона он объяснил дороговизну перелётов тем, что в сезон отпусков авиабилеты низкого ценового сегмента были выкуплены заранее, а остались в продаже в основном билеты бизнес-класса.

Timofey Nikishin Самолёт авиакомпании «Якутия»

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Но даже в этих условиях у авиакомпании «Якутия» стоимость авиабилетов была ниже, чем у остальных перевозчиков, заверил Егор Борисов. По его мнению, министерство транспорта республики во избежание подозрений должно было дать своевременный, обоснованный и понятный комментарий на эту тему.

Напомним, что из Якутска в Москву и обратно помимо региональной авиакомпании «Якутия» летают также самолёты S7 и Аэрофлота. В отношении них инициирует проверку ФАС РФ, заподозрившая в действиях перевозчиков ценовой сговор, который проявился в резком росте цен на билеты в июле 2017 года. Проверка проводится по обращению граждан и министерства транспорта республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, проверку УФАС инициировал председатель комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Госсобрания Якутии Виктор Фёдоров. Он задался вопросом, почему миллиарды бюджетных денег, которые получает авиакомпания «Якутия», не делают цены на её билеты дешевле, чем у других авиаперевозчиков? Так, средняя цена за перелёт в столицу и обратно в июле составляла порядка 50 тыс. рублей.