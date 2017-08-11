Копенгаген, 11 августа, 2017, 06:02 — ИА Регнум. Свыше двадцати тонн куриных яиц, содержащих химикаты, продано в Дании, передает France-Presse.

Куриные яйца

«В Дании продано 20 тонн зараженных яиц», — говорится в сообщении.

Яйца поступили в Данию от поставщика из Бельгии. В них содержался химикат фипронил, передает телеканал «Звезда».

Уточняется, что куриные яйца были проданы в сваренном и очищенном от скорлупы состоянии, причем весь объем купили организации общественного питания.

В розничную торговлю бракованная продукция не поступала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа в продукции компании Judex (Литва) обнаружены вредные для здоровья бактерии. После этого ввоз продукции в Россию прекратился, литовская генеральная прокуратура ждет от Москвы информацию о поставках на рынок некачественных пельменей.