Казань, 11 августа, 2017, 05:43 — ИА Регнум. Первое собрание кредиторов «Татагропромбанка» пройдёт 25 августа в Казани. В рамках мероприятия должен быть образован комитет кредиторов и определён его количественный состав, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на конкурсного управляющего.

Банкротство

Кроме того, на собрании будет рассмотрен отчёт о финансовом состоянии банка и его имуществе. Принять участие в собрании с правом голоса смогут только те конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, которые заявили требования до 3 июля 2017 года.

Реестр кредиторов банка был закрыт 2 августа. На начало июля конкурсному управляющему предъявили требования 122 заявителя на общую сумму 19,227 млн рублей. Из них 108 кредиторов относятся к первой очереди.

На момент открытия конкурсного производства, по данным временной администрации, активы банка оценивались в 961,924 млн рублей балансовой стоимости. Обязательства банка на тот момент составляли 1, 679 млрд рублей, из них по счетам физических лиц и индивидуальных предпринимателей — 1, 663 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ООО «Татагропромбанк» лишился лицензии 5 апреля 2017 года. Финансовая «прореха» в размере 0,6 млрд рублей появилась у банка из-за финансирования других кредитных организаций. Все они входили в неформальную банковскую группу во главе с ПАО «Татфондбанк».

22 мая 2017 года Арбитражный суд РТ удовлетворил иск Центробанка РФ и признал ООО «Татарстанский Аграрно-промышленный банк» банкротом. Этим же решением было введено конкурсное производство сроком на один год — до 21 мая 2018 года.

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Напомним, ООО «Татагропромбанк» входил в банковскую группу «Татфондбанка» (ТФБ). Его основной акционер с долей 46,58% — ООО «Новая нефтехимия», конечным совладельцем которой является экс-председатель правления «Татфондбанка» Роберт Мусин. 5 июля стало известно, что конкурсный управляющий «Татфондбанка» намерен подать иск о банкротстве ООО «Новая нефтехимия», владеющего 17,36% ТФБ.

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