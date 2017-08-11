Вашингтон, 11 августа, 2017, 04:46 — ИА Регнум. Закрытия одного из генконсульств России на территории США собирается потребовать Вашингтон в ответ на сокращение численности американской димписсии в РФ, пишет 11 августа газета «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники.

Gryffindor Генеральное консульство России в Нью-Йорке

Уточняется, что может быть закрыто одно из четырех российских генеральных консульств в США (в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Хьюстоне), о чем станет известно к 1 сентября 2017 года.

Добавим, что у США в России три генконсульства: в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге и во Владивостоке. По данным источников издания, российская и американская стороны собирались договориться об открытии в России четвертого американского генконсульства. Теперь же, после решения Москвы о высылке дипломатов, такой вариант исключен.

Напомним, решение Москвы о сокращении числа американских дипломатов и технических специалистов, работающих в России, на 755 человек было сделано в ответ на ужесточение антироссийских санкций.

В ходе переговоров в Маниле российский министр иностранных дел Сергей Лавров в беседе со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном объяснил причину ответных мер России.

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После этого Тиллерсон заявил, что Вашингтон ответит на российские меры.