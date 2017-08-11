За что платят пострадавшие при ЧС и лишаются домов чиновники: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 11 августа, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Территориальный спор: Китай обвинил США в нарушении своего суверенитета;
- Учёт интересов: властям США рассказали, как восстановить отношения с РФ;
- «Чушь какая-то»: Путин потребовал не взимать плату за справки с пострадавших при ЧС;
- Нечестно приобретённое: объём конфискаций имущества чиновников вырос в десять раз;
- Привлекательный автопром: Россия продаёт за рубеж всё больше легковых автомобилей;
- За гранью разумного: многодетным пермякам выделили земельные участки на свалке.