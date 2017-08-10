Гагра, Абхазия, 11 августа, 2017, 01:56 — ИА Регнум. Распространенная журналистами информация о том, что гражданин России Василий Снигирев стал фактическим заложником в Абхазии, ложна, сообщил он в интервью Russia Today.

Флаг Абхазии

Комментируя сообщения СМИ, согласно которым у Снигирева вымогают деньги и не дают ему покинуть страну, российский гражданин сказал, что абхазские власти вовсе не удерживают его в заложниках.

«Работники полиции города Гагры, инспекторы ГИБДД и сотрудники прокуратуры оказывают мне полное содействие. Все решается достаточно оперативно, — сказал он. — Информацию, которую выложили журналисты, в ней много указано не совсем правильно».

Снигирев рассказал, что, напротив, ему помогают: глава абхазского ГИБДД оказывает содействие в поиске эвакуатора, который бы доставил автомобиль в Россию. Что касается сообщений в СМИ, остается только гадать об их источнике.

«Я не знаю, откуда у журналистов такие данные. Я никакой другой информации не давал», — отметил Снигирев.

Напомним, 10 августа сайт Ura.ru разместил информацию о том, что в Абхазии пострадавший в ДТП 48-летний Василий Снигирев и его несовершеннолетний сын не могут выехать в Россию. Якобы в местном ГИБДД им заявили, что они не смогут покинуть страну, пока не заплатят 200 тысяч рублей местному участнику аварии.