Вашингтон, 11 августа, 2017, 00:30 — ИА Регнум. Высылка американских дипломатов из России — правильный шаг, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Комментируя решение Москвы по поводу сокращения численности американской дипмиссии, Трамп сказал, что президент РФ Владимир Путин поступил выгодным для Вашингтона образом, и что он благодарен за такое решение.

«Хочу поблагодарить его, поскольку мы пытаемся сократить расходы на персонал, — сказал Трамп. — В том, что касается меня, я очень рад, что он уволил большое число людей».

По его словам, говорить о том, что их нужно было бы вернуть обратно, нет смысла.

Напомним, решение о высылке из России 755 сотрудников американской дипломатической миссии было принято в ответ на новый пакет американских санкций. Количество людей — дипломатов и технических специалистов — должно быть оптимизировано к 1 сентября 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский президент лично сказал об этом 30 июля. «755 должны будут прекратить свою деятельность в РФ. Это чувствительно», — отметил он. — Мы должны, я посчитал, показать, что мы тоже уже без ответа ничего оставлять не будем».

В этот же день Государственный департамент США выразил сожаление в связи с решением Москвы. Оно было названо «ничем не вызванной мерой».