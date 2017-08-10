Кишинёв, 11 августа, 2017, 00:18 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат, осужденный на девять лет тюрьмы за коррупцию, оспорил свой приговор в Европейском суде по правам человека. Как сообщил адвокат Филата Игорь Попа, Филат считает, что решение в отношении него было вынесено незаконно, а суд проходил в закрытом режиме, несправедливо и с многочисленными нарушениями, передает корреспондент ИА REGNUM.

European People's Party Михаил Саакашвили и Влад Филат

Себя Филат считает «жертвой процесса». «Уверен в том, что это дело дополнит список уголовных дел, проигранных Молдавией в ЕСПЧ. Жаль, что до вынесения решения Владимир Филат останется в заключении. Но я уверен, что в этом деле справедливость восторжествует», — сказал Игорь Попа.

27 июня 2016 года экс-премьер Молдавии Владимир Филат был признан виновным в пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния и приговорен его к девяти годам тюрьмы в пенитенциарном учреждении закрытого типа, а также к уплате штрафа и конфискации части имущества.

Филат был арестован по обвинению в коррупции и причастности к хищению 1 млрд евро из банковской системы страны, которое в Молдавии получило название «кражи века». Сам политик своей вины не признал и обвинил в своем аресте влиятельного олигарха, лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, который является фактическим руководителем Молдавии и контролирует систему юстиции.