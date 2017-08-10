Вашингтон, 11 августа, 2017, 00:15 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести в стране чрезвычайное положение в связи с эпидемией употребления обезболивающих препаратов — искусственных опиатов. Об этом Трамп заявил накануне, 10 августа.

Опасность

Трамп заявил, что на данный момент его администрация «готовит бумаги» для официального объявления об эпидемии.

Введение официального режима чрезвычайного положения позволит штатам и округам, которые будут объявлены зоной бедствия, получать помощь из федеральных фондов. Также может быть временно отменен или, наоборот, ужесточен ряд требований по регулированию рынка опиатов.

Правоохранительные органы США разрабатывают возможную стратегию борьбы с эпидемией опиатов. Есть вариант ужесточения процедуры выдачи рецептов и ответственности за нелегальный оборот специализированных препаратов.

Масштабы использования опиатов в США поражают — только за последние 25 лет они увеличились в три раза. Ежегодно в США выписывают более чем 200 млн рецептов, при том, что в стране проживают 323 млн человек.

По оценкам Национального института по изучению наркомании, в 2014 году в США было 2 млн человек, зависимых от синтетических опиатов. Это в пять раз больше, чем героиновых наркоманов.

Смертность от всех опиатов, включая героин, превысила 10 на 100 тысяч населения в год. Это около 50 тысяч человек ежегодно. От передозировки медицинскими препаратами-опиатами умирает больше людей, чем от героина.