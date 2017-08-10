Вашингтон, 10 августа, 2017, 23:36 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп отказался обсуждать возможность нанесения превентивного удара по объектам в Северной Корее, передаёт агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Мы никогда об этом не говорим. Никогда» — сказал глава Белого дома, общаясь с журналистами в своём гольф-клубе в Нью-Джерси.

При этом Дональд Трамп отметил, что его риторика в адрес Пхеньяна, возможно, была «недостаточно жёсткой». На вопрос о том, что же может быть жёстче, чем «огонь и ярость», президент США ответил: «Увидим».

По его словам, «если КНДР только подумает о совершении атаки» против США или кого-либо из их союзников, то Пхеньяну «следует беспокоиться». «Я скажу вам, почему им стоит нервничать: потому что с ними могут произойти вещи, которых они даже не могут себе вообразить», — цитирует Трампа телеканал CNBC.

Напомним, 8 августа Дональд Трамп призвал КНДР отказаться от угроз в адрес США, заявив, что в противном случае Пхеньян может столкнуться с «огнём и яростью, которых мир ещё не видел никогда». Президент США не уточнил, что он имел в виду, говоря об огне и ярости, однако ряд аналитиков расценили слова главы Белого дома как угрозу нанесения ядерного удара.

Позднее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Дональд Трамп «послал сильное сообщение Северной Корее на том языке, на котором она его способна понять, так как дипломатический язык Ким Чен Ын, похоже, не понимает».

Государственные СМИ КНДР назвали слова Дональда Трампа «нелепостью» и отметили, что на него может воздействовать только «абсолютная сила». При этом в Пхеньяне заявили, что страна может в ближайшее время нанести ракетный удар по базе США на острове Гуам, расположенном в четырёх тысячах километров от Корейского полуострова.

10 августа телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных военных чиновников сообщил, что США подготовили план превентивного удара по военным площадкам КНДР на случай, если глава Белого дома издаст соответствующий указ.

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