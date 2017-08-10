Нью-Йорк, США, 11 августа, 2017, 00:01 — ИА Регнум. В Ливии более полумиллиона детей нуждаются в срочной помощи, согласно заявлению ЮНИСЕФ, 10 августа сообщает Reuters.

Nicolas Raymond Флаг Ливии

В ЮНИСЕФ призвали воюющие стороны прекратить насилие и начать поиск политического выхода из сложившегося кризиса.

Региональный директор ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Герт Каппелере заявил, что 550 тыс. детей нуждаются в помощи из-за политической нестабильности, продолжающегося конфликта и экономического краха.

«Благополучие детей Ливии должно стать приоритетом для местных властей, гражданского общества и международного сообщества», — заявил Каппелере.

Около 200 тыс. детей нуждаются в безопасной питьевой воде, а 315 тыс. детей не имеют возможности получить образование, поскольку более 550 школ либо разрушены, либо используются в качестве приютов.

Напомним, политическая нестабильность в Ливии не прекращается с момента свержения лидера Ливийской Джамахирии Муамара Каддафи в 2011 году, когда произошла интервенция стран НАТО и ливийским мятежникам удалось свергнуть руководство страны.

В настоящий момент ООН рассматривает в качестве официальной власти Ливии правительство национального единства, однако страна расколота на несколько частей, продолжаются столкновения между конкурирующими вооруженными группами.