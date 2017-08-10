Мадрид, 10 августа, 2017, 23:00 — ИА Регнум. «Противоречия Вашингтона и Москвы развиваются десятилетиями, но почти безболезненно для планеты: США и Россия постоянно совершенствуют механизмы сдерживания друг друга и поддержания баланса. Спектр этих мер достаточно широк — от установления горячей телефонной линии во время Карибского кризиса до совместных экспедиций в космос и подписания договоров об ограничениях вооружений. Поэтому можно не особенно волноваться за трения между двумя великими державами — разум в конце концов восторжествует, — размышляет El Economista. — Однако в отношениях между Северной Кореей и остальным миром никаких сдерживающих инструментов нет. Любое недоразумение, недопонятый жест, неправильно переведенная фраза могут вызвать конфликт, который моментально превратится из локального в кризис планетарного масштаба, несмотря на то, что ни одна из сторон не хочет войны».

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

«Эксперты считают, что Трамп был явно неосторожен, позволив себе слишком резкие слова в адрес Пхеньяна, попытавшись напугать Ким Чен Ына «морем яростного огня». Северокорейский вождь тут же откликнулся обещанием «преподать серьезный урок» Вашингтону. После чего неожиданно для Трампа выяснилось, что северокорейские ракеты могут разбомбить американскую базу на острове Гуам в Тихом океане».

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Издание отмечает, что США и КНДР не имеют возможности осуществления дипломатических контактов из-за отсутствия посольств друг у друга. «Общение возможно только через посредника в виде ООН или по какому-то каналу допотопной аналоговой связи, проложенному еще во времена Корейской войны 1950−1953 гг. Предложение установить горячую телефонную линию между Пхеньяном и Сеулом в 2013 году Ким Чен Ын отверг. Остается только Твиттер — любимая игрушка Трампа. Но сомнительно, что с его помощью можно решить подобную проблему», — констатирует El Economista.

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