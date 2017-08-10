Москва, 10 августа, 2017, 22:33 — ИА Регнум. После повышения предельно допустимого скоростного режима на ряде столичных магистралей федерального значения аварийность снизилась на 20 процентов, заявили корреспонденту ИА REGNUM в Автодоре. По мнению специалистов компании, число аварий напрямую зависит от скоростного режима, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Иван Шилов ИА REGNUM На дороге

«За три года, прошедшие после повышения предельно допустимого скоростного режима, на скоростных участках М­4 «Дон» уровень аварийности снизился на 20%», — сообщили в Автодоре.

Ранее по инициативе государственной компании были внесены изменения в ПДД и на ряде магистралей скоростной порог повысился до 130 км/час, некоторые представители экспертного сообщества тогда предрекали увеличение количества ДТП.

«Теперь, спустя более чем три года, мы можем смело утверждать, опираясь на сухие статистические данные: показатели аварийности на скоростных участках неуклонно и впечатляюще снижаются», — прокомментировали в дорожной госкомпании.

Напомним, что скоростной режим до 130 км/час на ряде трасс федерального значения повысили в октябре 2013 года.