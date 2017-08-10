Москва, 10 августа, 2017, 22:02 — ИА Регнум. Погода в Москве отнюдь не ставит рекордов, а просто впервые за лето-2017 приблизилась к своей обычной норме. Об этом заявили корреспонденту ИА REGNUM в ситуационном центре Гидрометцентра России, комментируя появившиеся со ссылкой на данные метеостанции ВДНХ сообщения о рекордно высоком давлении в 757,4 мм ртутного столба.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь в Москве

«9-го августа атмосферное давление составило 758 мм ртутного столба, а 10-го — 756. Давление высокое, но не рекордное. Если и можно говорить о рекорде, то не об абсолютном, а только о суточном», — заявили в Гидрометцентре.

Синоптики отмечают, что над европейской частью России установился обширный антициклон, центр которого приходится на Москву, а потому в столице установилась тёплая солнечная погода. Можно сказать, что впервые за лето температура стала соответствовать своим климатическим нормам.

Прогноз погоды на ближайшие дни также останется вполне благоприятным, хотя 11 августа в городе возможны дожди.

«Завтра над Москвой будет проходить теплый фронт, поэтому возможны дожди. Однако на выходные погода опять наладится, будет тепло и солнечно, — заявили в Гидрометцентре. — Сейчас над Прагой, Веной и Женевой установилась зона пониженного атмосферного давления, или, иными словами, циклон. У нас он ожидается в середине следующей недели. Поэтому во вторник-среду возможно незначительное понижение температуры и дожди. Однако ухудшение погоды продлится недолго. За европейским циклоном опять придет мощный антициклон, следующий уик-энд опять ожидается по-настоящему летним».

Напомним, антициклоном называется зона повышенного давления, а циклоном — пониженного. Эти атмосферные явления взаимосвязаны, их возникновение зависит от неоднородного нагревания поверхности Земли и её вращения.

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