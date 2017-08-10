Киев, 10 августа, 2017, 21:49 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины от президентской партии «Блок Петра Порошенко» Ирина Фриз считает необходимым ввести въездные визы для граждан России в качестве «дополнительной меры безопасности». Комментарий депутата опубликован 10 августа на официальном сайте партии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Граница

«Украина должна начать процесс введения визового режима с РФ, предусматривающий сбор биометрических данных всех граждан Российской Федерации, прибывающих на территорию Украины», — заявила Фриз.

По мнению депутата, существенным основанием для усиления контроля за гражданами, пересекающими российско-украинскую границу, является «ухудшение криминогенной обстановки» на Украине, которое Фриз объясняет «инфильтрацией криминальных элементов из России».

Кроме этого, депутат считает, что введение безвизового режима между Украиной и Евросоюзом требует от Киева применить дополнительные меры в виде виз для российских граждан «на тех же условиях, на которых эти граждане РФ получают визы стран ЕС».

Фриз также констатировала, что, в случае введения виз, российская сторона, очевидно, пойдёт на ответные. Однако, по словам депутата, это позволит предотвратить «безосновательные» задержания украинских граждан на территории России, так как «предоставление разрешения на выдачу визы предполагает, что страна не имеет претензий к лицу на въезд».

Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве уже длительное время поднимается тема введения визового режима с Россией. Украинские власти уже анонсировали введение с 1 января 2018 года предварительной электронной регистрации для российских граждан, желающих посетить страну.

Главным сдерживающим фактором в вопросе введения виз для Киева служат опасения, что Москва может дать зеркальный ответ, в результате чего пострадают миллионы украинцев, работающих на территории России.

Тем не менее из различных источников поступает информация о том, что Верховная рада рассмотрит вопрос о введении визового режима предстоящей осенью. По сообщениям СМИ, инициативу готовы поддержать сразу несколько фракций украинского парламента.

Пока же представители украинских властей выступают со всё более оригинальными аргументами, призванными убедить украинских граждан в необходимости очередного политического шага Киева, который ещё более осложнит их жизнь.