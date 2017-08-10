Красногорск, 10 августа, 2017, 22:07 — ИА Регнум. Депутаты Московской области выступили с инициативой принять закон о единой форме подачи документов для участия в выборах. По мнению заместителя председателя комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николая Черкасова («Единая Россия»), необходимость в подобном законопроекте назрела давно, поскольку он создаст равные условия для всех желающих принять участие в выборном процессе и позволит отсечь от проникновения в органы власти сомнительных кандидатов и людей с криминальным прошлым. Об это он заявил корреспонденту ИА REGNUM 10 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Существующее выборное законодательство предусматривает единый список документов, который необходим для всех регионов. Однако он оставляет местным органам власти широкие возможности по своему усмотрению дополнять и расширять его, а это ставит участников предвыборных кампаний в неравные условия», — заявил Николай Черкасов

По мнению депутата, наибольшие трудности подобная самодеятельность создает в отдаленных крупных регионах, где ещё сохраняются труднодоступные районы.

«Например, в Подмосковье проблем нет — здесь развитая сеть дорог, хорошо работает общественный транспорт, — отметил Николай Черкасов, — а вот про Красноярский край или Якутию этого уже сказать нельзя. Тут, чтобы добраться из одного населенного пункта в другой, порой требуется несколько дней только на дорогу в один конец. А чтобы зарегистрироваться для участия в выборах, необходимо являться в местные органы власти минимум дважды: один раз, чтобы отдать документы, и второй, чтобы получить заключения. Кроме того, у нас до сих пор не везде имеется система электронного документооборота. На Чукотке, например, пока вообще отсутствует интернет».

По мнению Николая Черкасова, это сильно затрудняет процесс сбора и подачи документов, а в некоторых случаях вообще делает его невозможным.

«Во многих регионах к необходимому списку предъявляют неоправданно завышенные требования. Нередко перечень необходимых документов является усложненным или чрезмерным. А это все создает дополнительные препятствия для возможности зарегистрироваться, чтобы принять участие в выборах. Поэтому нет смысла заставлять человека собирать избыточные или лишние документы, особенно с учетом, что он может проживать или работать в труднодоступных районах», — прокомментировал он инициативу подмосковных депутатов.

По его словам, накопилось слишком много нареканий в адрес сложившейся системы подготовки документов. Поступает много обращений с просьбой унифицировать требования, чтобы поставить всех участников выборов в одинаковые, равные условия.

«Уже давно назрела необходимость сформировать, с одной стороны, максимально сокращенный единый список, а с другой — достаточно полный, чтобы отсекать от попадания в выборные органы власти людей недобросовестных или с криминальным прошлым», — заявил Николай Черкасов.

Напомним, что с законотворческой инициативой принять закон о единой форме подачи документов на участие в выборах выступили депутаты Московской областной думы. Об этом сегодня, 10 августа, заявил заместитель председателя Московской областной думы Кирилл Жигарев.