Лиссабон, 10 августа, 2017, 21:56 — ИА Регнум. Около 3 тыс. пожарных борются с 80 очагами лесных пожаров в Португалии, согласно заявлению службы гражданской защиты населения, 10 августа сообщает Agence France-Presse.

skeeze Огонь в лесу

«Благоприятные для лесных пожаров» погодные условия, включая порывистый ветер и температуру воздуха до 39 градусов по Цельсию, сохранятся вплоть до 13 августа, заявила представитель службы гражданской защиты населения Патрисия Гаспар.

Самый крупный очаг возгорания зафиксирован недалеко от города Абрантиш, который расположен в центральном районе страны. Власти направили на борьбу с огнём около 650 пожарных, более 200 единиц пожарных машин и девять вертолетов.

Пожарные заявили, что низкий уровень влажности воздуха и сильный ветер, который часто меняет направление, усложняют борьбу с огненной стихией.

Еще один лесной пожар, зафиксированный вблизи северного города Меальяда, привел к закрытию 30-километрового участка шоссе А1, связывающего Лиссабон и Порту, два крупнейших города Португалии.

Напомним, в конце июля 2017 года от сильной засухи пострадали почти 79% территории Португалии, согласно данным национального бюро погоды.

В июне более 60 человек погибли, еще около 250 человек получили ранения в результате крупного пожара в Педроган-Гранди, который бушевал в течение пяти дней.