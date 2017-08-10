Пекин, 10 августа, 2017, 20:56 — ИА Регнум. Власти Китая обвинили США в грубом нарушении суверенитета страны. Соответствующее заявление сделал сегодня, 10 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джон Маккейн

Ранее сегодня стало известно, что эсминец «Джон С. Маккейн» военно-морских сил США без разрешения китайских властей прошел вблизи от рифа Мэйцзи из состава островов Спратли. Эту территорию Китай считает своей.

«Американский эсминец «Джон С. Маккейн» без разрешения китайских властей приблизился к островам Наньша (Спратли). Судно США нарушило законы Китая и соответствующие нормы международного права, грубо нарушив суверенитет КНР, подорвав мир, безопасность и порядок в этих водах», — заявил Шуан.

В свою очередь, командование американских ВМС заявило, что эсминец прошел вблизи островов Спратли в рамках операции «свободного судоходства».

Напомним, территориальный спор в Южно-Китайском море продолжается уже несколько десятилетий. Китай, Вьетнам, Малайзия, Бруней и Филиппины оспаривают принадлежность ряда островов в бассейне Южно-Китайского моря.

Особую остроту спор приобрел после того, как на шельфе островов Сиша (Парасельские острова), Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо) были обнаружены большие запасы углеводородов.

США умело играют на противоречиях стран, вовлечённых в этот территориальный спор, и используют его для сдерживания Китая.