Москва, 10 августа, 2017, 20:27 — ИА Регнум. Генпрокуратура России за первое полугодие 2017 года добилась конфискации в пользу государства незаконного имущества чиновников на общую сумму 230 млн рублей. Об этом 10 августа сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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«За шесть месяцев этого года в суды направлено 17 исковых заявлений об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества на общую сумму свыше 75 млн рублей. С учётом ранее направленных исковых заявлений судом удовлетворено 13 исков на сумму 230 млн рублей», — говорится в сообщении.

Как отмечается, эта сумма более чем в десять раз превышает показатель первого полугодия 2016 года.

Всего за три с половиной года реализации прокуратурой полномочий в данной сфере было выявлено свыше 14 тысяч нарушений закона, инициировано более 800 процедур контроля за расходами. По исковым заявлениям судами было предписано конфисковать в пользу государства имущество на общую сумму свыше 2,2 млрд рублей.

«Это транспортные средства, земельные участки, жилые и нежилые помещения. На некоторые объекты уже зарегистрировано право Российской Федерации», — отмечают в Генпрокуратуре.

Напомним, в соответствии с федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» в России с 2013 года введён контроль за крупными расходами государственных и муниципальных служащих, а также работников организаций государственного сектора.

Законом установлено, что в случае, если чиновник или члены его семьи в течение года расходуют на приобретение недвижимости, транспортных средств или ценных бумаг сумму, превышающую общий семейный доход за три последних года, то в отношении него принимается решение об осуществлении контроля за расходами.

В случае, если законность происхождения имущества не найдёт подтверждения в ходе проверки, прокуратура обращается в суд с исковым заявлением об обращении имущества в доход государства. При этом обязанность по доказыванию законности приобретения имущества в ходе судебного процесса возлагается на заподозренного в нарушениях чиновника.