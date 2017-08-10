Богданович, Свердловская область, 10 августа, 2017, 20:19 — ИА Регнум. В городе Богдановиче Свердловской области избранный думой, но не признанный областными властями мэр занял рабочий кабинет главы городского округа. Об этом сообщают местные СМИ.

WolfBlur Печать. Сургуч

Как пишет агентство «ЕАН», кабинет мэра был вскрыт поздним вечером 9 августа. А утром 10-го в нём уже находился Владимир Голованов, избранный городской думой на пост главы 3 августа. Замки сменены. Печать мэра пропала.

Полиция Богдановича в курсе ситуации. Более того, по словам очевидцев, вечером 9 августа, в момент смены власти в мэрии, сотрудники полиции туда приезжали. О задержаниях не сообщается.

Изменения произошли и на официальном сайте городского округа Богданович. Главой территории значится Голованов.

Местные СМИ уже назвали человека, который предположительно стоит за политическим скандалом. Издание «Ura.ru» сообщает, что «революцию» в Богдановиче устроил владелец екатеринбургского молокозавода, экс-депутат областной думы Сергей Майзель». Якобы он имеет интерес к развитию бизнес-проектов на территории округа, и ему необходим свой мэр.

По данным издания, этим мэром мог стать директор местного молокозавода Геннадий Левченко. Его кандидатура якобы уже была согласована с резиденцией губернатора. Однако в июне договорённости были сорваны. Это будто бы и стало той причиной, по которой депутаты стали продавливать на пост мэра кандидатуру Голованова.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Левченко также является одним из депутатов гордумы. Он не принимал участия в первом конкурсе на замещение должности главы. Но когда конкурс объявили повторно, подал документы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 августа дума городского округа Богданович избрала нового мэра. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Владимира Голованова. Вынесенную на их суд кандидатуру действующего мэра, Владимира Москвина, не поддержал никто.

Всё бы ничего, но кандидатуры были предложены депутатам на заседании конкурсной комиссии, которое прошло в соответствии с обновлённым положением о конкурсе, опротестованном прокуратурой. Надзорное ведомство установило, что принятые 6 июля депутатами поправки незаконны. Причина в том, что после наложенного на документ главой города Москвиным вето депутаты не стали собираться на повторное заседание для его преодоления, а просто опубликовали в газете, не являющейся официальным изданием администрации города.

Это и стало причиной, по которой областные власти не признали нового главу. Позиция администрации губернатора однозначна: мэром остаётся Владимир Москвин. Тем не менее, 7 августа Голованов официально вступил в должность мэра, а позднее и занял кабинет главы.

29 августа в городском суде Богдановича будут решать вопрос о законности выборов мэра. Кроме того, на 11 августа назначено заседание городской думы, на котором, возможно, будет пересмотрено решение о выборах главы.