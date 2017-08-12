Москва, 12 августа, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Хватит кошмарить бизнес! Этот призыв Дмитрия Медведева стоит рассмотреть и с другой стороны. Так ли уж полезен пресловутый «бизнес» в современных российских условиях и что будет, если перестать его проверять? Такой вопрос задает в своей статье политический аналитик, постоянный автор ИА REGNUM Михаил Демурин.

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История, приводимая в пример того, как вполне себе небольшой и легальный бизнес может закошмарить огромное число невезучих сограждан, которым не повезло оказаться с ним по соседству, началась два года тому назад в Москве и продолжает тянуться до сих пор. Открывшийся на первом этаже жилого дома продуктовый магазин на деле оказался фабрикой-кухней, в процессе своей деятельности пренебрегающей массой санитарных норм, диктуемых самыми элементарными соображениями. Отсутствие правильным образом устроенной вентиляции и отдельной канализации превращает жизнь соседствующих с этим заведением жителей в ад.

Но существующая в настоящий момент политика сдувания пылинок с «бизнеса» и послабления в числе и строгости проверок и требований не позволяет взять за шкирку такого рода предпринимателей, строящих свой «бизнес» с причинением сильнейших неудобств окружающим. Не говоря уж о том, что данная деятельность ставит под угрозу крупной эпидемии немалое число жителей столицы России. Работники Роспотребнадзора отреагировали на жалобы жильцов и выявили множество нарушений санитарных норм в деятельности магазина, но только развели руками по результатам проверки. Оказалось, что все перечисленное, включая разгрузку товара посреди ночи в густонаселенном микрорайоне, тянет на штраф не более чем 15 тысяч рублей. А запахи вообще не относятся к нарушению закона.

Так есть ли уверенность в том, что снижение контроля приведет к росту оказываемых услуг? Читайте в статье: Кто кого «кошмарит»: бизнес, правительство, простой народ

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