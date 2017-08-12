Варшава, 12 августа, 2017, 12:20 — ИА Регнум. Национализм на Украине есть, но назвать его национализмом как таковым нельзя. То, что Россия принимает за него, это украинский патриотизм, который принимает форму антироссийских настроений «в связи с агрессией» все той же России. Так обстоит дело по мысли главы МИД Польши Витольда Ващиковского. При этом пан Ващиковский не советует украинцам строить историческую идентичность на личности, например, Шухевича, грозя в противном случае негативными последствиями для европейских устремлений Украины. Ситуацию анализирует редакция ИА REGNUM.

Sławomir Kamiski / Agencja Gazeta

А куда же деваться «бедным» украинским неонацистам? Они не собираются пока запрещать польский язык, да и русский тоже. Для них гораздо важнее выстроить историческую идентичность, вплести в нее как можно больше ненавистников всего русского — языка, культуры и людей. А то, что те же самые одиозные фигуры, которые так нужны украинскому нацизму, являлись убийцами сотен тысяч мирных поляков (или евреев), это, видимо, необходимо считать историческим казусом.

Если высокопоставленные польские политики считают антироссийский неонацизм полезным, то им придется мириться с тем, что построен он будет именно на наследии тех, кто с удовольствием зверствовал во время Волынской резни.

Каким образом Польша будет выкручиваться из создавшегося положения, читайте в статье: Польша «не видит» национализма на Украине. И «забудет» геноцид на Волыни?

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