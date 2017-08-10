Москва, 10 августа, 2017, 18:51 — ИА Регнум. Объём экспорта легковых автомобилей за рубеж в России в период с января по июнь 2017 года увеличился на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, об этом 10 августа сообщило агентство «Автостат».

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Эксперты сообщают, что за обозначенный период производители экспортировали около 24 тыс. машин.

Сообщается, что половина от этого объёма приходится на компанию Skoda, компании удалось продать за рубеж около 12 тыс. автомобилей, причём львиная доля продаж приходится на модель Yeti.

Второе место в рейтинге экспортеров заняла LADA, за первое полугодие 2017-го компания экспортировала 5,5 тыс. автомобилей, что составляет около 23% в общем объеме экспорта.

Третье и четвертое место заняли компании Hyundai и Renault, каждой из них удалось реализовать за рубежом около 1,3 тыс. авто. Замыкает ТОП-5 Volkswagen с показателем экспорта в 1 тыс. машин.

Напомним, в июле 2017 года пресс-служба Ульяновского автомобильного завода сообщала, что за первые шесть месяцев 2017 года ему удалось экспортировать в два раза больше машин, чем за аналогичный период 2016-го. В ближайшем будущем УАЗ намерен увеличить экспорт автомобилей в Китай до нескольких тысяч автомобилей в год.