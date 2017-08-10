Ярославль, 10 августа, 2017, 17:03 — ИА Регнум. Стадион, который строили на средства ФИФА в Ярославской области, не построен, а работы заморожены. В 2016 году местные телеканалы показывали его и говорили о стадионе как об объекте, который уже готов к приёму спортсменов, однако это не так. Об этом сообщил ИА REGNUM депутат областной Думы Сергей Балабаев.

Страница в Facebook Сергея Балабаева Поле в Щедрино, на котором должны были построить стадион

Два с половиной года назад в Ярославскую область приезжала комиссия международной федерации футбола во главе с Евой Паскье. Она одобрила представленную ей региональную программу развития детско-юношеского футбола. В итоге ФИФА выделила средства на создание поля в Щедрино по программе «Гол». Искусственное покрытие должна была монтировать немецкая фирма. Стоимость работ оценивалась в 500 тысяч долларов.

«Ярославская федерация футбола, в свою очередь, должна обеспечить его ограждение, освещение, построить административно-бытовой корпус, трибуны, установить табло. Но денег на все это у нее нет. Поэтому мы сегодня приняли решение, что за счет федерации будут выполнены только ограждение и забор, а административно-бытовой корпус и дорога к стадиону будут строиться за счет средств поселения. Для этой цели мы выделим ему бюджетный кредит. Важно, чтобы уже в этом году поле было введено в эксплуатацию», — говорил год назад председатель областного правительства Александр Князьков.

По завершению всех работ регион должен был получить полноразмерное стандартное футбольное поле 110 на 70 метров. Гарантия на него — 10 лет. Уход за полем должен был осуществляться под контролем ФИФА.

Между тем по факту стадиона до сих пор нет.

«Странно, что и уголовного дела нет до сих пор. Когда же дети смогут играть в футбол на этом стадионе? Когда же воры сядут в тюрьму? Украдены не только бюджетные деньги, но и деньги ФИФА», — говорит Сергей Балабаев.

Депутат подал заявление в УЭБиПК УМВД России по Ярославской области с просьбой провести проверку в отношении должностных лиц, ответственных за реализацию проекта строительства стадиона вблизи поселка Щедрино Ярославского района. Оно было перенаправлено в отдел полиции Ярославского района.

В ходе дополнительной проверки в администрации Карабихского сельского поселения выяснилось, что заказчиком строительства является ЯООО «Федерация футбола».

«В указанную организацию направлен запрос от предоставлении информации о генподрядчике строительства стадиона и сроках исполнения сроков строительства. В течение срока проведения проверки ответ на запрос не получен, сведения, указанные в запросе, не предоставлены. Срок проведения проверки по данному материалу истек», — сообщается в ответе, направленном на имя Балабаева.

Там же указано, что «в действиях неустановленных лиц формально усматриваются признаки преступления, предусмотренные ст. 159 УК РФ (Мошенничество), однако для принятия объективного квалифицированного решения по данному материалу проверки необходимо получить и приобщить сведения по запросу от ЯООО «Федерация футбола».

Таким образом, пока в возбуждении уголовного дела отказано. Следователи ходатайствуют перед прокурором Ярославского района об отмене собственного постановления и настаивают на проведении дополнительной проверки.

«Я писал заявление о возбуждении уголовного дела по факту нецелевого, неэффективного использования бюджетных средств и хищения средств международных организаций. Решение об отказе незаконное, необоснованное, по моему мнению, намеренно затягивают процесс принятия решения и привлечение виновных лиц, тем более они все известны. Это те, кто в прошлом году заключал договор, и кто должен был, по соглашению с ФИФА, сдать это футбольное поле. Я буду это постановление обжаловать, думаю, что прокурор области наставит на пусть истинный сотрудников полиции», — говорит Сергей Балабаев.