Добрянка, Пермский край, 10 августа, 2017, 16:29 — ИА Регнум. 88 многодетных семей Пермского края получили земельные участки на свалке. Это следует из письма, направленного ими в региональное отделение Общероссийского народного фронта. В соответствии с майскими указами президента РФ каждой многодетной семье выделяется земельный участок для личных нужд. Жители города Добрянка подали заявления, прошли жеребьевку, получили землю, приехали посмотреть. Однако вместо земельных участков они увидели котлованы, горы строительного и бытового мусора, железобетонные конструкции. По словам заявителей, на некоторых участках горы мусора и отходов достигают 5 метров в высоту.

Иван Шишкин. Болото. Полесье. 1890

Как сообщает пресс-служба ОНФ, многодетные семьи признаются, что в целом место неплохое, близко к городу, к дороге, рядом река, но состояние этих земельных участков делает их явно непригодными для проживания. Не представляется возможным силами жителей решить вопрос с очисткой территории.

«По результатам мониторингов центра ОНФ «Народная экспертиза» половина наших экспертов из числа многодетных семей отмечают, что земельные участки предоставляются в местах, непригодных для проживания. Очевидно, в таких условиях, как у жителей Добрянки, в которых отсутствует инженерная инфраструктура и даже элементарные планы на проведение коммуникаций, ни одна многодетная семья строиться не начнет и вынуждена будет отказаться от положенной по закону земли», — заявил руководитель центра ОНФ «Народная экспертиза» Виктор Рожков.

Активисты регионального отделения ОНФ в Пермском крае выехали в Добрянку, провели встречу как с многодетными семьями, так и с администрацией городского поселения. В ходе встречи определили, что до конца августа администрация разработает несколько вариантов решения сложившейся ситуации и озвучит их жителям.

«Если случаи с выделением земли многодетным в санитарно-защитной зоне кладбища, на болоте, с опорой ЛЭП уже не новость, то 88 участков на свалке бытовых и промышленных отходов — это абсолютно за гранью разумного. Здесь варианта два: выделять средства на полную рекультивацию предоставленных земельных участков либо выделять семьям участки в другом месте. Участки, которые соответствуют требованиям законодательства. Безусловно, в отношении чиновников, халатно отнесшимся к своим должностным обязанностям, должны быть применены меры ответственности. Более того, в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» мы разберемся, как на этих землях образовалась свалка бытовых и строительных отходов», — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае Геннадий Сандырев.