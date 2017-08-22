Санкт-Петербург, 22 августа, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 9 августа Временное правительство постановило днем выборов в Учредительное Собрание назначить 12 ноября 1917 года, а сроком созыва Учредительного собрания — 28 ноября 1917 года.

Владимиров И.А. Арест генералов. Февраль. 1917

Временное правительство постановило, что Центральные Комитеты, Советы получат по 100 мест на Московском совещании, фронтовые комитеты по пять мест, армейские по два места, национальные группы по пять мест от каждой. Украинская рада — пять мест, всероссийский казацкий съезд— десять мест и, сверх того, местные органы казацкого самоуправления, так же как и губернские земства, получили по три места. Петроградское городское самоуправление — 15 мест, университеты— 15 мест, Госдумы всех четырех созывов — 300 мест.

На заседании Петроградского Исполкома назначенное на сегодня заседание Петроградского Совета решено отложить до 18 августа. Должны были обсуждаться аресты в Петрограде, смертная казнь, реорганизация Совета и отчет делегации ВЦИК о Московском совещании. По поводу отсрочки заседания фракции большевиков и эсеров внесли протест.

Начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал Лукомский разослал циркулярную телеграмму, где требует не допускать стрельбы вверх в качестве угрозы за неисполнение приказа, а стрелять в солдат. За стрельбу вверх начальников, «допустивших ее, привлекать к ответственности как за неисполнение боевого приказа».

«Правда» обращается к рабочим с призывом устраивать митинги протеста и выносить резолюции, чтобы поддержать требования политических заключенных в «Крестах», объявивших голодовку.

Дан подал прокурору Петроградского окружного суда прошение с просьбой привлечь Алексинского и Добронравова за клевету, которую последние возвели на Дана в своем журнале.

Ю. А. Гомбарг. Альбом «Карикатуры и гримасы революции»

«Социал-демократ» печатает ряд резолюций с фабрик с приветствием Каменеву и Луначарскому, выпущенным на свободу, с приветствиями «Социал-демократу» и пожертвованиями на его типографию. Так, из двинской тюрьмы шлют приветствие и пожертвования 325 солдат, арестованных «за агитацию» и сидящих с 25 июня. Резолюции против травли большевиков и закрытия большевистских газет поступили от 11 фабрик.

Канцелярия финского сейма официально опубликовала, что следующее его заседание назначено на 16 августа.

В Гельсингфорсе Ингман довел до сведения генерал-губернатора, что буржуазные партии не находят возможным образовать новый сенат впредь до выяснения результатов сеймовых выборов. Ввиду ухода сенаторов-социалистов сенат начнет работать в составе оставшихся представителей буржуазных партий.

Центральная Украинская рада, обсудив вопрос о переговорах с Временным правительством и инструкцию его, изданную 4 августа, большинством голосов, 247 против 36, при 70 воздержавшихся вынесла следующую резолюцию:

«Признавая, что инструкция: 1) продиктована недоверием к стремлениям всей демократии Украины; 2) проникнута империалистическими тенденциями русской буржуазии в отношении Украины; 3) нарушает соглашение Центральной рады с Временным правительством 3 июля; 4) не дает возможности демократии Украины создать власть на всей территории, населенной украинским народом; 5) суживает и ослабляет значение власти генерального секретариата, не охватывая краевых дел и нужд населения Украины, таких как вопросы продовольственный, военный, судебный, путей сообщения, почт и телеграфов; 6) препятствует созданию и работе прочной революционной краевой власти; 7) признавая, вопреки соглашению украинской и неукраинской демократии, несоответствующее соотношению наций в крае число генеральных секретарей для неукраинских национальностей, представленных в украинской Центральной раде, она намеревается разрушить единство украинской и неукраинокой демократии; 8) совершенно не соответствует потребностям меньшинств, живущих на Украине, — украинская Центральная рада считает неизбежным твердо и решительно указать правительству, что необходимо… поручить комитету Рады и генеральному секретариату выработать статут, который бы определял взаимоотношения между Радой и ее секретариатом; поручить секретариату выработать ряд законопроектов по вопросу о планомерном удовлетворении потребностей трудящихся масс населения, а именно в вопросах рабочем, земельном, продовольственном и просвещения; возбудить перед Временным правительством вопрос о войне и мире, смертной казни и других репрессиях; немедленно приступить к подготовительной работе для созыва украинского учредительного и всероссийского Учредительного Собрания и обратиться ко всем нациям Украины с указанием на все недостатки инструкции и с призывом трудящихся масс населения всей Украины к организованной борьбе за свои интересы и объединению вокруг украинской Центральной рады».

На этом же собрании по докладу об участии в Московском совещании Центральная рада постановила участия в нем не принимать.

Украинский митинг

Состоялось соединенное собрание правлений 41 профсоюза, Совета профсоюзов, делегатов Московского Совета и социалистических партий. На повестке предстоящее Всероссийское совещание в Москве.

После выступления представителей партий выступали члены союзов. Выступавший от союза поваров Игнатов заключил свою речь словами:

«Необходимо тем, которые думают в Москве найти обстановку, пригодную для развития контрреволюции, оказать такой прием, чтобы больше у них никогда не появлялось желания приезжать в Москву».

Принята следующая резолюция:

«Московское совещание, составленное в преобладающем большинстве из представителей таких учреждений свергнутого революцией строя, как царская Государственная дума, являющаяся гнездом контрреволюции, из представителей многочисленных организаций крупнейшей буржуазии, имеет своей задачей подделать общенародное мнение и ввести тем самым широкие народные массы в обман. В то время как самым созывом Московского совещания организуется центр контрреволюционной буржуазии, Советы, солдатские, крестьянские комитеты систематически низводятся до роли простых придатков империалистического механизма. В то время как собирается Московское совещание, Учредительное собрание откладывается все дальше и дальше. Буржуазия осторожно, но неуклонно вдет к своей цели, к срыву Учредительного собрания, к подмене его такими органами, где ей обеспечено преобладание…

Собрание… считает необходимым войти в Московское совещание с тем, чтобы организовать в нем все революционные элементы вокруг требований последовательной революционной демократии, огласить там декларацию, в которой беспощадно разоблачить контрреволюционную сущность самого совещания и политики господствующих классов, и затем демонстративно удалиться.

Но вместе с тем собрание считает необходимым, что пролетариат России, и в первую очередь московские рабочие, должны организовать кампанию протеста против созываемого Временным правительством Московского совещания».

Рабочие

На второй конференции фабрично-заводских комитетов продолжаются прения по отчету Центрального Совета, отражающие сочувственное отношение к его деятельности. Чубарь в заключительном слове говорит:

«Фабрично-заводские комитеты — это передовые окопы в деле продвижения рабочего класса вперед. Они более революционны, чем профсоюзы. Поэтому в первую очередь именно их позицию нужно закрепить и сделать устойчивой…»

Заслушивается доклад Ларина о безработице. К концу его доклада прибыл Луначарский, встреченный шумными приветствиями. Луначарский, отвечая на приветствия, предложил конференции выработать резолюцию протеста по поводу ареста большевиков. Собрание возложило на президиум обязанности выработать к вечеру соответствующую резолюцию. Заслушивается доклад Милютина «О текущем моменте и рабочем контроле» и контрдоклад Череванина по этому же вопросу.

Принимается большинством 201 против 3 резолюция по вопросу об арестованных большевиках, где требуется: немедленное освобождение арестованных, которым не предъявлено до сих пор никакого обвинения; немедленный гласный суд присяжных над теми, кому обвинение предъявлено; следствие по делу должно вестись при непременном участии представителей рабочих организаций. Конференция настаивает на вмешательстве ВЦИК в целях воздействия на правительство, чтобы оно отстранило от следствия агентов старой власти, изощренных в преследовании борцов революции. Далее резолюция зовет рабочих на местах к энергичному протесту против арестов путем устройства митингов и собраний и вынесения соответствующих резолюций.

Открылась всероссийская конференция обществ заводчиков и фабрикантов в Петрограде. На конференции присутствовали представителя 15 обществ, насчитывающих около 2000 предприятий при 1 500 000 рабочих.

После приветственной речи председателя был выбран президиум и начались доклады с мест. Представители всех обществ указывали на отсутствие руководящего центра, дающего директивы по всей промышленности, как следует держаться в тех или других вопросах, волнующих сейчас всю промышленность. В резолюции, вынесенной конференцией, промышленники призываются к сплочению и организованности на местах.

Г.Е. Львов, В.А. Ржевский, С.И. Шидловский, М.В. Родзянко, В.В. Шульгин, И.И. Дмитрюков, Б.А. Энгельгардт, А.Ф. Керенский, М.А. Караулов

Частное совещание «общественных деятелей» в Москве, прежде чем приступить к заслушиванию докладов, постановило отправить генералу Корнилову следующую телеграмму:

«Совещание общественных деятелей приветствует вас, верховного вождя русской армии. Совещание заявляет, что всякие покушения на подрыв вашего авторитета в армии и России оно считает преступным, и присоединяет свой голос к голосу офицеров, георгиевских кавалеров и казачества. В грозный час тяжкого испытания вся мыслящая Россия смотрит на вас с надеждой и верою. Да поможет вам Бог в вашем великом подвиге по воссозданию могучей армии и спасению России».

После этого член совета союза казачьих войск оглашает резолюцию, принятую союзом 6 августа. Зачтём следуют доклады об экономическом и финансовом состоянии России: Струве, Соболева и Бердяева, и прения по ним.

Общегородское делегатское собрание профсоюза кожевников совместно с заводскими комитетами в Москве вынесло резолюцию протеста пробив Московского совещания и призыв к своим членам «быть готовыми выступить на борьбу за власть по первому призыву центральных органов».

Железнодорожный съезд заслушивает приглашение на Московское совещание; выбираются 10 человек. Заслушивается сообщение Лутугина, что под давлением большевиков через станцию Красноярск пропускается мало грузов. Предложение его разослать по железнодорожным линиям телеграммы с призывом воздержаться от сепаратных выступлений вызывает бурные протесты. Выступавшие ораторы предлагали с такими требованиями обращаться не к железнодорожникам, а к администрации дорог. Съезд постановил проверить сообщение Лутугина. Далее заслушивается доклад продовольственной комиссии.

Московский окружной комитет большевиков постановил организовать массовые протесты в день открытия Московского совещания в той форме, которая будет возможна по местным условиям.