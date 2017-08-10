Переславль-Залесский, Ярославская область, 10 августа, 2017, 15:57 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области депутаты городской думы выбрали мэра города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. В комиссию по отбору кандидатур на должность главы городского округа документы подали пять человек. По итогам рассмотрения конкурсной документации комиссия признала прошедшими отбор трех кандидатов.

Admpereslavl.ru Владимир Волков

Это и.о. мэра, ранее работавший в Подмосковье Владимир Волков, депутат гордумы, коммунист Константин Гриднев и малоизвестный в политических кругах Евгений Кузнецов.

Депутаты гордумы отдали 18 голосов в пользу и.о. обязанности мэра Владимира Волкова. Гриднев набрал 4 голоса.

«У нас была договоренность с партией «Справедливая Россия» о том, чтобы голосовать за нашего кандидата. Однако на заседании руководитель фракции «СР» Сергей Хабибулин выступил и сказал, что нужно проголосовать за Волкова, иначе мы не сможем выбрать мэра с первого раза и придется проводить повторные выборы. В результате все депутаты «Справедливой России», за исключением одного человека, проголосовали за кандидата от «Единой России» — Владимира Волкова», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель фракции КПРФ в Переславской городской думе Александр Дыма.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, от «Справедливой России» на пост мэра претендовал депутат гордумы Сергей Хабибулин, однако он не был допущен конкурсной комиссией до голосования.

«Надо или работать, или устраивать шоу. Зачем еще на месяц оставлять город без мэра, который даже не может сформировать свою команду? Поэтому мы приняли решение поддержать кандидатуру Волкова», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Сергей Хабибулин.