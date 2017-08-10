Щёлково, Московская область, 10 августа, 2017, 15:56 — ИА Регнум. В Московской области четверть программы по установке детских площадок «Наше Подмосковье» завершена, сообщили министерстве ЖКХ Московской области

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Детская площадка

Программа исполнена, в Щелковском районе, Ивантеевке и Фрязине, где открылись сразу четыре таких объекта.

В ближайшие две недели планируется открыть более 30 таких комплексов и тем самым завершить половину первого этапа программы.

56 площадок уже смонтированы, из их числа 21 площадка уже введена в эксплуатацию.

«В 2017 году пять поставщиков детских площадок, поэтому мы имеем обширный выбор тематики и игровых элементов», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

Всего в 2017 году запланирована установка 190 детских комплексов. Губернаторская программа по установке новых детских площадок реализуется в Московской области уже четвертый год подряд.

Напомним, с 2013 по 2016 годы было установлено почти 320 современных детских игровых площадок.

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Как сообщало ИА REGNUM, новые детские игровые площадки рассчитаны на детей разных возрастных категорий. Игровые комплексы устанавливаются с учётом требований к безопасности — все они оборудуются специальным травмобезопасным покрытием, оснащены удобными игровыми и спортивными элементами. На площадках устанавливаются качественное освещение и система видеонаблюдения.